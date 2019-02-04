Пять человек погибли при падении самолета на жилой дом в Калифорнии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет потерпел крушение над жилым домом в калифорнийском городе Йорба-Линда, пилот и четверо жителей дома погибли, сообщает в понедельник Fox News.

Еще два человека госпитализированы.

Самолет Cessna 414A разбился вскоре после вылета из близлежащего аэропорта. Его обломки разбросало по четырем кварталам города. Пламя, возникшее в результате крушения, местные жители пытались потушить садовыми шлангами.

Жители дома, на который упал самолет, праздновали финал Суперкубка (одно из главных спортивных событий Америки), рассказывают очевидцы катастрофы.

Пожарные обследуют дом еще раз на предмет обнаружения новых жертв.