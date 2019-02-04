Минобороны Армении подтвердило покупку четырех российских истребителей Су-30

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в понедельник подтвердил информацию о приобретении у России четырех истребителей Су-30СМ.

"Соглашение находится в процессе реализации. Да, в предварительном этапе соглашения будет четыре самолета. Но есть правовые, военные, производительные процедуры, которые продолжаются. Соглашение заключается не в течение одного дня", - сказал Ованнисян в эфире армянской службы Радио Свобода.

Он также заявил, что Армения приобретает самолеты по внутрироссийским ценам. "Армения, как напрямую с Россией, так и в рамках ОДКБ, имеет соответствующую нормативно-правовую базу, по которой мы уже очень давно приобретаем многочисленные виды вооружения по внутренним ценам", - отметил Ованнисян.

Он также заявил, что впервые Армения приобретает новейшие современные военные самолеты. "Это повысит оборонный и наступательный потенциал. Наши желания и планирование, хотя она и закрытая тема, но не ограничиваются конкретно этими четырьмя самолетами. Но эти четыре самолета могут позволить изменить ситуацию", - сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.

В минувший четверг "Коммерсантъ" сообщил, что Россия поставит по контракту Армении четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ.

"Для реализации сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные уступки: не только выделили кредит, но и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам", - говорилось в сообщении.

По условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году, отмечалось в сообщении со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Он предназначен для решения следующих задач: уничтожение воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех; уничтожение наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого". ПАО "Корпорация "Иркут" определено головным исполнителем государственного оборонного заказа на самолеты Су-30СМ.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.