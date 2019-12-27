Ереван назвал полученные от РФ истребители Су-30СМ "главным приобретением года"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Приобретенные у России многоцелевые Су-30СМ находятся в Армении, глава армянского правительства Никол Пашинян в пятницу на аэродроме "Эребуни" под Ереваном наблюдал за демонстрационным полетом истребителей.

"Наше главное приобретение этого года", - заявил премьер-министр в эфире прямой трансляции в фейсбуке 27 декабря.

В воздух над "Эребуни" поднялись два истребителя. "Самолеты созданы в 2019 году по заказу Армении", - отметил Пашинян.

Премьер Армении также встретился с российскими летчиками, которые вели самолеты. "Добро пожаловать. Было очень красиво. Надеемся, что эти самолеты сохранят мир и стабильность в нашем регионе", - сказал Пашинян, обращаясь к военным.

Он поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки, после чего вместе с министром обороны Армении Давидом Тонояном осмотрел самолеты и поднялся в кабину одного из истребителей.

В начале 2019 года стало известно, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. В апреле сообщалось, что Ереван планирует покупку дополнительной партии этих самолетов. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщал, что Армения ожидает получить Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020 года.

Что собой представляет Су-30СМ

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Он предназначен для решения следующих задач: уничтожение воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех; уничтожение наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления.

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолетов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".