В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если переместит ракеты типа 9М729 за Уральские горы, заявили изданию Frankfurter Allgemeine курирующие внешнюю политику член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Родерих Кизеветтер, ХДС, и Рольф Мютцених, СДПГ, призывают Россию переместить свои новые ракеты типа 9М729 как можно дальше на восток - на другую сторону Уральских гор, чтобы они не могли бы достигнуть Европы", - пишет газета.

По мнению политиков, реализация такого предложения позволила бы "выстроить доверие" и возобновить диалог с Москвой.

"Оба политика отмечают, что США в ответ позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - пишет газета.

В то же время Кизеветтер и Мютцених полагают, что возможная передислокация российских ракет на восток должна проходить способом, поддающимся проверке; также необходимо наблюдать за новым расположением ракет, чтобы исключить возможность их внезапной обратной переброски в сторону Европы.

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Россия должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729 для сохранения ДРСМД. Замгоссекретаря Андреа Томпсон заявляла, что у США есть разведданные, свидетельствующие о том, что ракета 9М729 испытывалась на запрещенную договором о РСМД дальность. Российская сторона эти утверждения отвергала.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Накануне США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в соглашении.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.