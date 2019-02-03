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В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД

В ответ США должны позволить РФ проинспектировать американские ракеты в Румынии, полагают немецкие политики

В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД
На брифинге Минобороны РФ по ракете 9М729
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если переместит ракеты типа 9М729 за Уральские горы, заявили изданию Frankfurter Allgemeine курирующие внешнюю политику член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Родерих Кизеветтер, ХДС, и Рольф Мютцених, СДПГ, призывают Россию переместить свои новые ракеты типа 9М729 как можно дальше на восток - на другую сторону Уральских гор, чтобы они не могли бы достигнуть Европы", - пишет газета.

По мнению политиков, реализация такого предложения позволила бы "выстроить доверие" и возобновить диалог с Москвой.

"Оба политика отмечают, что США в ответ позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - пишет газета.

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В то же время Кизеветтер и Мютцених полагают, что возможная передислокация российских ракет на восток должна проходить способом, поддающимся проверке; также необходимо наблюдать за новым расположением ракет, чтобы исключить возможность их внезапной обратной переброски в сторону Европы.

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Россия должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729 для сохранения ДРСМД. Замгоссекретаря Андреа Томпсон заявляла, что у США есть разведданные, свидетельствующие о том, что ракета 9М729 испытывалась на запрещенную договором о РСМД дальность. Российская сторона эти утверждения отвергала.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Накануне США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в соглашении.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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Теги: ДРСМД

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