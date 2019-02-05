На Гавайях предложили запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В законодательное собрание американского штата Гавайи внесен законопроект, который предполагает поэтапный запрет продажи сигарет, который полностью вступит в силу к 2024 году, пишет в понедельник CNN.

едеральный закон в США запрещает продажу табака лицам моложе 18 лет, однако законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране. В 2016 они стали первым штатом, где возраст продажи сигарет повысили до 21 года. Новый законопроект предполагает, что каждый год эта планка будет повышаться на 10 лет: 30 лет в 2020 году, затем 40,50 и 60 лет, а в 2024 году - сразу до 100 лет.

Такие правила свели бы на нет торговлю сигаретами в штате, хотя их все равно смогут привозить с собой туристы.

Ограничения не распространятся на сигары, электронные сигареты и жевательный табак.

Основная причина, по которой запрет на продажу сигарет в штате предложено вводить поэтапно, - огромные потери, которые понесет бюджет. Ежегодно Гавайи получают от налога на продажу сигарет до $100 млн; поэтому властям необходимо время, чтобы найти способ компенсировать эти потери.