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Число автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае в 2018 году стало рекордным

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Шанхае на конец 2018 года насчитывалось 240 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), свидетельствуют данные отдела транспортного контроля Управления общественной безопасности города.

По данным ведомства, в прошлом году в Шанхае было зарегистрировано более 73 тыс. новых NEV, что на 20,2% больше показателя 2017 года.

Таким образом, число пользователей "чистых" автомобилей в городе обновило рекорд. Шанхай является одним из крупнейших рынков NEV в КНР, отмечает агентство "Синьхуа".

В 2018 году в Шанхае было установлено около 10,5 тыс. зарядных колонок, их общее количество на конец года превышало 210,66 тыс. Город планирует и в дальнейшем увеличивать количество зарядных колонок для удовлетворения возрастающего спроса.

Теги: Китай, Шанхай

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