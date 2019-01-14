Продажи автомобилей в Китае в 2018 году снизились впервые за 28 лет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Продажи транспортных средств в Китае по итогам 2018 года снизились впервые за 28 лет и, вероятно, останутся стабильными в 2019 году.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи транспортных средств дилерским центрам уменьшились в минувшем году на 2,8%, до 28,1 млн единиц. Снижение стало первым с 1990 года.

Продажи легковых автомобилей в КНР сократились на 4,1%, до 23,7 млн машин. Реализация машин, работающих на новых источниках энергии, взлетела на 62%, до 1,26 млн.

Как и в других странах мира, в Китае в последние годы существенно вырос спрос на внедорожники в условиях увеличения доходов населения, снижения цен на бензин, а также ряда других факторов.

Так, количество проданных в 2018 году седанов было вдвое больше уровня 2008 года, тогда как реализация внедорожников за 10 лет взлетела более чем в 20 раз.

В декабре продажи дилерам транспортных средств, включая грузовые автомобили и автобусы, упали на 13%, до 2,66 млн машин, легковых автомобилей - на 15,8% в годовом выражении, до 2,23 млн штук.

Снижение продаж автомобилей в Китае в прошлом году было ожидаемым, оно связано с отменой властями страны налоговых льгот для покупателей новых машин, а также с общим ослаблением экономического подъема в условиях торговой войны с США.

На прошлой неделе представитель Государственной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC) Нин Цзичжэ заявил, что китайские власти намерены принять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники.

"Мы по-прежнему видим потенциал для поддержки разумного потребления граждан страны", - заявил Нин Цзичжэ в ходе выступления на канале CCTV.

Продажи транспортных средств в Китае в 2019 году, вероятно, останутся примерно на уровне 2018 года и составят порядка 28,1 млн машин, заявил заместитель генерального секретаря CAAM Сюй Хайдун.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынкам по количеству продаваемых машин и ключевым источником прибыли для глобальных автопроизводителей.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), опубликованные ранее в этом месяце, также указали на первое более чем за 20 лет сокращение продаж автомобилей в стране - на 6%, до 22,7 млн.