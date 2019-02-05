Трамп заявил о готовности создать "живую стену" из военных на границе с Мексикой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности задействовать значительное число военных для противодействия нелегалам, пытающимся попасть в США с территории Мексики.

"Огромное число людей идут из Мексики, надеясь "затопить" нашу южную границу. Мы послали туда дополнительные военные силы. Мы создадим "живую стену", если это будет необходимо. Если бы у нас была реальная стена, то это (поток нелегальных иммигрантов - ИФ) перестало бы быть для нас событием", - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что масштаб проблем в районе американо-мексиканской границы превышает размах гуманитарного кризиса в Афганистане. Президент пояснил, что в значительной степени кризис вызван наркотрафиком.

Ранее демократы и республиканцы договорились восстановить работу администрации до 15 февраля, но так и не решили вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп.