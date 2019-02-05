Глава Центкома ВС США заявил, что не знал о планах Трампа вывести войска из Сирии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел во вторник заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии принималось без его ведома.

"Я не был осведомлен об этом (заранее - ИФ)", - сказал он на слушаниях в Конгрессе.

Он отметил, что ранее ему было известно лишь о желании Трампа уйти из Ирака.

В конце декабря Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, поскольку, по его мнению, задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.