Янукович усомнился, что у Порошенко есть шансы переизбраться без фальсификаций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Виктор Янукович не верит в возможность победы действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы республики.

"Я не верю, что у него какие-то шансы будут на выборах, хотя он очень и очень изощренный", - сказал Янукович журналистам.

По мнению Януковича, "власть будет любой ценой делать все, чтобы задействовать весь имеющийся у них ресурс и административный ресурс, чтобы победил Порошенко".

"Однако без фальсификации выборов Порошенко победить не может", - подчеркнул он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.