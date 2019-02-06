Двое россиян вошли в список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на украинских выборах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ещё находится на утверждении в министерстве иностранных дел Украины, среди предложенных кандидатов - двое россиян, сообщил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Райнер также сообщил, что сейчас на Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ. "Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.