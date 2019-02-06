Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям.

"Народ Венесуэлы остро нуждается в гуманитарной помощи. США и другие страны пытаются помочь, но венесуэльская армия по приказу Мадуро блокирует грузовиками и цистернами поставку гуманитарной помощи. Режим Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь к голодающим людям", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции сообщили, что военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией.

Координатором доставки помощи выступает провозгласивший себя временным президентом страны спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо.

Представители парламента предупреждали, что блокирование поставок гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

В Вашингтоне 14 февраля должна состояться международная конференция по сбору гуманитарной помощи Венесуэле.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее: "Венесуэла не собирается ни у кого просить милостыню. Если они хотят помочь, пусть снимут блокаду и отменят санкции".