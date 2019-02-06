В мире Переворот в Венесуэле

Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям.

"Народ Венесуэлы остро нуждается в гуманитарной помощи. США и другие страны пытаются помочь, но венесуэльская армия по приказу Мадуро блокирует грузовиками и цистернами поставку гуманитарной помощи. Режим Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь к голодающим людям", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции сообщили, что военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией.

Координатором доставки помощи выступает провозгласивший себя временным президентом страны спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо.

Представители парламента предупреждали, что блокирование поставок гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

В Вашингтоне 14 февраля должна состояться международная конференция по сбору гуманитарной помощи Венесуэле.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил ранее: "Венесуэла не собирается ни у кого просить милостыню. Если они хотят помочь, пусть снимут блокаду и отменят санкции".

Теги: Венесуэла, США

Новости по теме

В мире
США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
 Украина вышла из координационных органов СНГУкраина вышла из координационных органов СНГ
Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружестваПодробнее
 РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедурыПодробнее
 Трамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМДТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Выступая перед Конгрессом, он заявил, что вопрос о новом соглашении с участием Китая рассматривается, но решение еще не принятоПодробнее
Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во ВьетнамеТрамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме
Пока встречу анонсировали группе телеведущих, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления перед КонгрессомПодробнее
 Сенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзников
Теперь законопроект, предусматривающий санкции в том числе против РФ и Ирана, отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса СШАПодробнее
 В Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн
Сокровища выкрали из Стренгнесского собора 31 июляПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Полость с Подольск в антарктическом леднике, полиэтилен в карстовых водах и передача звука с помощью лазераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеВ миреСША провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"В РоссииПриставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторамВ РоссииМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеВ РоссииСуд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяцаВ РоссииПетербургские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с уборкой снега

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии

Помпео призвал власти Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb будет запущена 22 февраля

В МИД Франции назвали неприемлемой встречу вице-премьера Италии с "желтыми жилетами"

Расписание канадского этапа Кубка мира по биатлону скорректировано из-за морозов

В СПЧ заинтересовались делом псковской журналистки об оправдании терроризма

Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов дома в Стамбуле

McDonald's заявил о планах локализовать поставки продуктов в России за два года

Участники межафганской встречи в Москве заявили о прогрессе в переговорах

Псковскую журналистку отпустили домой после допроса по делу об оправдании терроризма

Что произошло за день: среда, 6 февраля

Испытательный пуск американской межконтинентальной ракеты, продление ареста Кокорина и Мамаева, объяснение президента по поводу уничтожения продуктов Подробнее

BMW отзовет в РФ 28,6 тыс. машин из-за проблем с системой рециркуляции отработавших газов

Суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей

Россиян с низкой зарплатой не будут включать в программу индивидуального пенсионного капитала

В России появятся три центра генетики

Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери

Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста

Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве

Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеРешение связано с низкой загрузкой офиса Подробнее

Спасатели опровергли сообщения о пожаре на московском НПЗ

Дети отравились парами хлора в бассейне в Нижнем Новгороде

Цены на нефть марки Brent выросли до $62,43 за баррель

В сгоревшем доме многодетной семьи в Кузбассе найдено тело ребенка

Взрыв произошел на объекте "дочки" "Газпрома", а не "Сургутнефтегаза"

В Подольске завели дело после гибели трехлетнего ребенка в приемной семье

Фотохроника 6 февраля

Фотохроника 6 февраля6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');