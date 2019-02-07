В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по ситуации в Венесуэле

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия находится в контакте с рядом стран по венесуэльскому кризису, однако с США таких консультаций не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С США какого-либо обмена мнениями нет", сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможности контактов между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Венесуэле.

По его словам, Россия ведет интенсивный обмен мнениями с зарубежными партнерами, в ходе этих контактов с российской стороны "подчеркивается недопустимость какого-либо вмешательства извне, пагубность такого вмешательства и возможные катастрофические последствия какого-либо силового вмешательства в эту ситуацию со стороны третьих стран".

В ходе общения с пресс-секретарем президента один из журналистов процитировал агентство Bloomberg, ссылающееся на два близких к Кремлю источника, что в Кремле начали сомневаться в способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержать власть. "Нет, позиция Кремля никак не изменилась", - ответил Песков.

Переворот в Венесуэле

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступили Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота. Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".