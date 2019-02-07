Макрон отменил участие в Мюнхенской конференции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отмене участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в четверг газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

В субботу 16 февраля канцлер Ангела Меркель и французский президент планировали выступить на конференции. Отказ обоснован организационными сложностями с французской стороны.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 15 по 17 февраля.

Незадолго до этого все та же Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французских правительственных кругах писала о разногласиях Берлина и Париже по поводу проекта газопровода "Северный поток 2". Издание утверждало, что Франция на запланированном на пятницу в Брюсселе голосовании выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода. По информации издания, французская сторона заявит, что проект добавит "стратегических проблем" в и без того напряженные отношения ЕС и Москвы.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.