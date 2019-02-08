Париж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представители Франции и ФРГ достигли компромисса по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающихся, в частности, проекта газопровода "Северный поток-2", сообщает в пятницу Figaro со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Франко-германские предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока-2".

Разногласия между Францией и ФРГ

В случае одобрения в ЕС компромиссного предложения удастся избежать серьезного кризиса между Парижем и Берлином.

Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во французских правительственных кругах писала, что Франция на запланированном на пятницу в Брюсселе голосовании выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию проекта газопровода. По информации издания, французская сторона собиралась заявить, что проект добавит "стратегических проблем" в и без того напряженные отношения ЕС и Москвы.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.