Болтон провел переговоры с главой МИД Дании по "Северному потоку - 2"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Джон Болтон сообщил о переговорах с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

"Отличная беседа состоялась сегодня с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку-2", российской агрессии в Черном море, укреплении НАТО и сотрудничестве в Арктике", - написал Болтон в своем твиттере.

Советник президента США по нацбезопасности также оценил усилия Дании в Венесуэле и Иране.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд кубических метров в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока - 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Дания пока еще не предоставила свое разрешение на прокладку этого газопровода.