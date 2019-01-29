Первая и вторая нитки Nord Stream 2 будут готовы в ноябре и декабре

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Первая нитка газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток 2") будет готова в ноябре, вторая - в декабре 2019 года, сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран на Европейской газовой конференции в Вене.

"Мы ожидаем, что первая нитка "Северного потока 2" будет готова в ноябре, вторая - в декабре", - сказал он.

Он также выразил надежду, что в течение 2019 года решится вопрос с получением последнего разрешения на строительство магистрали - от Дании.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.