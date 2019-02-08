Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
В мире

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, National Enquirer опубликовал материал об отношениях Безоса с бывшей телеведущей Лорен Санчес. В ответ бизнесмен нанял специалистов, которым предстоит выяснить, нет ли в публикации политической подоплёки. Газета The Washington Post, принадлежащая Безосу, выпускала статьи с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, а Пеккер считается его приближенным.

Кроме того, по мнению Безоса, действия National Enquirer могли быть связаны с освещением в The Washington Post убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По утверждениям Безоса, National Enquirer угрожает опубликовать новые детали и фотографии, если он не откажется от личного расследования. Соответствующие письма в свой адрес бизнесмен процитировал на свой странице в Medium.

В январе Безос объявил о разводе с женой Маккензи, с которой они прожили в браке 25 лет. Публикации в National Enquirer начали появляться вскоре после этого сообщения.

Теги: Amazon, Джефф Безос

Новости по теме

В мире
Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
 "Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
 Третий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушенияТретий подозреваемый по "делу Скрипалей" задержался в Великобритании после покушения
По данным The Daily Telegraph, Сергей Федотов в последний момент отказался уезжать вместе с Александром Петровым и Русланом БошировымПодробнее
 Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 годаКомитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года
Расследование возобновят на фоне победы Демократической партии на промежуточных выборах в КонгрессПодробнее
 США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"США провели пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"
Военные пока не подтвердили, что испытание прошло успешноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхВ мире"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля

Superjet 100 повредил крыло, ударившись из-за гололеда о мачту освещения в "Домодедово"

Иностранные IT-компании заплатили 12 млрд рублей НДС в 2018 году по "налогу на Google"

Рынок акций РФ на старте торгов упал на 0,4-0,5% по индексам МосБиржи и РТС

Русские незнакомцы на Берлинале

Русские незнакомцы на БерлиналеМеждународный кинофестиваль открылся спорной картиной Подробнее

В парламенте Петербурга предложили ограничить показ рекламы перед киносеансами

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Петербургские депутаты предложили разрешить жарить шашлык в парках и скверах

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Гимнастический мяч лопнул в роддоме в Коломне и обрушил навесной потолок

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПоезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улиц Подробнее

Россиянин Кузнецов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Остатки на корсчетах банков в ЦБ выросли и снизились на депозитах

Volvo увеличила продажи автомобилей в 2018 году до рекорда за свою историю

Умер Сергей Юрский

Умер Сергей ЮрскийО смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочь Подробнее

Возбуждено дело о массовой драке со стрельбой в Ростове-на-Дону

Работник шахты имени Тихова в Кузбассе погиб из-за выброса газа

Сахалинские депутаты предложили провести опрос о принадлежности Курил среди их жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');