Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, National Enquirer опубликовал материал об отношениях Безоса с бывшей телеведущей Лорен Санчес. В ответ бизнесмен нанял специалистов, которым предстоит выяснить, нет ли в публикации политической подоплёки. Газета The Washington Post, принадлежащая Безосу, выпускала статьи с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, а Пеккер считается его приближенным.

Кроме того, по мнению Безоса, действия National Enquirer могли быть связаны с освещением в The Washington Post убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По утверждениям Безоса, National Enquirer угрожает опубликовать новые детали и фотографии, если он не откажется от личного расследования. Соответствующие письма в свой адрес бизнесмен процитировал на свой странице в Medium.

В январе Безос объявил о разводе с женой Маккензи, с которой они прожили в браке 25 лет. Публикации в National Enquirer начали появляться вскоре после этого сообщения.