В мире

За пост президента Украины будут бороться 44 кандидата

До 7 марта они могут снять свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 31 марта

За пост президента Украины будут бороться 44 кандидата
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу.

Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, шестеро воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины. Среди них: Роман Бессмертный - политик и дипломат, бывший вице-премьер-министр Украины, Юрий Бойко - народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, Владимир Зеленский - художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа", Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии, Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость", Петр Порошенко - действующий президент Украины, самовыдвиженец, Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина".

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

Теги: Украина
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