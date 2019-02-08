Что произошло за день: пятница, 8 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советский и российский актер Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится в Театре имени Моссовета 11 февраля.

- Франция и Германия достигли компромисса по поправкам к европейской газовой директиве, касающимся, в частности, газопровода "Северный поток - 2". Это позволит избежать блокировки проекта после одобрения новых правил транспортировки газа в Европе. Дипломаты 28 стран ЕС сегодня согласились рассмотреть предложение Парижа и Берлина по газовой директиве.

- Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в размере 7,75% годовых после "упреждающего" декабрьского повышения на 25 базисных пунктов. Это вторая пауза в ужесточении политики регулятора с момента начала цикла повышения ставки в сентябре (предыдущая была в октябре).

- На Украине завершена регистрация кандидатов в президенты. ЦИК зарегистрировала 44 претендента на пост главы государства, что является рекордом в истории независимой Украины.

- В Кремле заявили об охране Виктора Януковича на территории России по указу Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в страну.

- Международный Паралимпийский комитет частично восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Решение было принято, так как российская сторона выполнила 69 пунктов дорожной карты из 70. Единственным невыполненным пунктом стало признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

- Медики выяснили, верен ли миф о том, что если выпить пива после вина, то наутро придется об этом сильно пожалеть, а обратная последовательность якобы не приводит к столь плачевным последствиям. Ученые пришли к выводу, что абсолютно неважно, смешивает ли человек алкогольные напитки: если слишком много выпить, похмелье в любом случае неизбежно.