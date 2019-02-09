Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - По данным министерства внутренних дел Франции, в манифестациях движения "желтых жилетов" в субботу по стране в целом приняли участие около 51,4 тыс. человек, в том числе примерно 4 тыс. в Париже.

Марш "желтых жилетов" во французской столице проходил от площади Этуаль до Марсова поля с остановками у зданий министерства иностранных дел, Национального собрания и сената.

Тринадцатая по счету акция "желтых жилетов" не обошлась без острого противостояния с полицейскими силами. Вскоре после полудня были отмечены первые стычки манифестантов с полицейскими, которые применили слезоточивый газ.

Ситуация особенно обострилась возле Национального собрания. В ходе столкновений "желтых жилетов" с полицией тридцатилетний мужчина лишился кисти руки. По данным полицейского источника, он подобрал брошенную в сторону манифестантов светошумовую гранату, чтобы кинуть ее обратно, и она взорвалась в его руке.

В очередной раз к манифестантам присоединились погромщики, которые разбили витрины магазинов и отделений банков. Они подожгли автомобиль антитеррористической миссии Vigipirate. Эту выходку осудил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он заявил в "Твиттере": "Негодование и отвращение. Военнослужащие миссии "Часовой" каждый день охраняют наших сограждан от риска терроризма. Такие нападения недопустимы. Будет сделано все, чтобы виновные были найдены и отданы под суд".

Парижская префектура полиции объявила вечером в субботу о задержании 39 человек.

Французские СМИ сообщают об акциях "желтых жилетов" разного масштаба в других городах Франции. В Тулузе и Бордо в них принимали участие около 5 тыс. манифестантов. В Марселе и Монпелье на манифестации собрались до 1,5 тыс. человек. Сотни "желтых жилетов" вышли на улицы в других местах.

В Париже было дополнительно развернуто около 3 тыс. сил правопорядка, и еще около 5 тыс. - в регионах.