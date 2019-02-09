Главные новости
В миреЕпископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на АфонеВ РоссииЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекВ РоссииНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведей
В мире

В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полицией

Как сообщили СМИ, он фотографировал акцию протеста, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы

В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полицией
Столкновения "желтых жилетов" с полицейскими на Елисейских полях
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участнику манифестации "желтых жилетов" в Париже оторвало кисть руки во время стычки с полицией, сообщают в субботу французские СМИ.

Пострадал 30-летний мужчина, фотографировавший акцию протеста. По некоторым данным, он также ранен в голову.

Инцидент произошел у здания Национального собрания, где полицейские из "силового заслона" применили спецсредства против манифестантов. Пострадавшего эвакуировали спасатели из аппарата Национального собрания.

В миреВо Франции отметили не спадающую поддержку населением "желтых жилетов"Читать подробнее

Точная причина увечья не сообщается, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы.

Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!".

Поступили сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.

Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

Между тем "желтые жилеты" продолжают каждую субботу проводить акции протеста. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Теги: Франция, Париж, желтые жилеты

Новости по теме

В мире
В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полициейВ Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полицией
Как сообщили СМИ, он фотографировал акцию протеста, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпыПодробнее
 Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на АфонеЕпископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне
По данным источников "Интерфакса", настоятель закрыл перед ним монастырские воротаПодробнее
 Второй саммит США - КНДР пройдет в столице ВьетнамаВторой саммит США - КНДР пройдет в столице Вьетнама
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое 27-28 февраляПодробнее
 Медики выяснили, можно ли пить пиво после винаМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина
Ученые пришли к выводу, что неважно, смешивает ли человек алкогольные напитки вообще: если слишком много выпить, похмелье неизбежноПодробнее
За пост президента Украины будут бороться 44 кандидатаЗа пост президента Украины будут бороться 44 кандидата
До 7 марта они могут снять свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 31 мартаПодробнее
 Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на Украине
Киев отказался аккредитовать представителей РоссииПодробнее
 Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
 Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕпископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на АфонеВ РоссииЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекВ РоссииНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведейКультураФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеЭкономикаMoody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"КультураНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале

В Киеве после драки у управления полиции задержали 40 человек

Российский саночник Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы

В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полицией

В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полициейКак сообщили СМИ, он фотографировал акцию протеста, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы Подробнее

В Новгородской области погибли мужчина и ребенок из ушедшей под лед машины

Суд в Москве на три дня продлил срок задержания аспиранта МГУ Мифтахова

Его подозревают в нападении на офис ЕР, сам молодой человек говорит, что его преследуют за политические взгляды Подробнее

Швеция - Россия. Онлайн

Швеция - Россия. ОнлайнВ Стокгольме проходит матч второго тура шведского этапа Еврохоккейтура Подробнее

Конькобежка Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м на ЧМ в Германии

Во Франции отметили не спадающую поддержку населением "желтых жилетов"

Митинг в поддержку мэра Риги Ушакова в итоге собрал около тысячи человек

В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на АфонеПо данным источников "Интерфакса", настоятель закрыл перед ним монастырские ворота Подробнее

В Нидерландах сообщили о переговорах о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

Порошенко увидел гарантии независимости Украины в ее членстве в ЕС и НАТО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');