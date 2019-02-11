Задержан школьник, зарезавший учительницу и подростка в школе в Минской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали подростка, который утром в понедельник зарезал педагога и ученика в школе города Столбцы в Минской области, сообщает белорусское МВД.

"Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученик школы №2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и троих школьников. Преподаватель и один из подростков скончались, еще двое несовершеннолетних госпитализированы. По неофициальным данным, всего пострадали пятеро детей.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, в связи с этим в шести районах Минской области был введен специальный план "Сирена".

По сведениям Следственного комитета, подростку 15 лет; нападение он совершил "в ходе внезапно возникшего конфликта".