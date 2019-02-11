В Минской области объявлен план "Сирена" из-за школьника, зарезавшего учительницу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В школе города Столбцы в Минской области ученик напал с ножом на педагога и учащихся; учительница и один из подростков скончались, нападавшему удалось скрыться, сообщает в понедельник МВД Белоруссии.

"В 8:05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - сообщили в МВД.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, в связи с этим в шести районах Минской области введен специальный план "Сирена".

Школьник в Столбцах убил учительницу ножом. Еще два ученика в реанимации, вот его возможное фото.https://t.co/59sm62IHRh pic.twitter.com/uCvEdFIS7z — Свабодка (@svabodka) 11 февраля 2019 г.

В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что речь идет о старшекласснике 2003 года рождения, который совершил нападение "в ходе внезапно возникшего конфликта".

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц.