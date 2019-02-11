Двое молдавских летчиков освобождены после 3,5 лет афганского плена

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Двое молдавских пилотов, которые находились в плену в Афганистане на протяжении трех с половиной лет, были освобождены, сообщил президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник.

По его словам, операция, которая продолжалась на протяжении нескольких месяцев, успешно завершилась. "При помощи руководства России нам удалось решить эти проблему. В субботу пилоты были освобождены, в настоящее время находятся в Москве. Они в больнице, но их состояние хорошее. В ближайшие дни они вернутся на Родину", - сообщил Додон.

Он поблагодарил руководство России за оказанное содействие.

24 ноября 2015 года вертолет Mи-17 компании Valan, который летел по маршруту Мазари-Шариф - Кэмп-Шахин - Маймене, совершил вынужденную посадку в 25 км к северу от Маймене. Четыре человека погибли, а 17 были взяты в плен талибами (группировка "Талибан" запрещена в РФ). После пленения людей талибы сожгли вертолет. Погиб молдавский летчик Олег Гроза. Пилоты Ион Буруянэ и Михаил Крихан содержались в плену на протяжении почти трех с половиной лет.