Додон лично заберет из Москвы освобожденных из афганского плена летчиков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон поедет в Москву, чтобы лично доставить в Кишинев двух освобожденных из афганского плена молдавских летчиков, которые сейчас находятся в одной из московских клиник.

"В конце этой недели или в начале следующей я полечу в Москву, чтобы вернуться вместе с летчиками в Кишинев", - сказал Додон на брифинге в Кишиневе в понедельник.

"По предварительным оценкам, их состояние достаточно хорошее. Мы ждем результатов полного обследования медиков. Нужно понимать, что три с половиной года они содержались в яме, солнца не видели, жили только на хлебе и воде. Они до последнего не верили в свое освобождение, боялись разговаривать, в Москве упали на колени, когда советник президента Павел Войку заговорил с ними на молдавском языке", - заявил президент Молдавии.

По словам Додона, операция по освобождению летчиков продолжалась несколько месяцев, при содействии руководства РФ. "Это была секретная операция, об этом никто не знал, в том числе родственники пленных летчиков. В ближайшие часы они свяжутся по телефону с родственниками, а скоро они вернутся домой", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что 24 ноября 2015 года вертолет МИ-8 молдавской компании "Valan ICC", который участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане, был обстрелян талибами ("Талибан"- террористическая организация, запрещенная в РФ).

Одному из членов экипажа удалось сообщить в компанию, которой принадлежал вертолет, что они совершил вынужденную посадку на территории провинции Фарьяб, находящейся под контролем боевиков террористической организации "Талибан". Три человека погибли в перестрелке, а 18 были взяты в плен. После пленения людей талибы сожгли вертолет.

При крушении вертолета погиб командир экипажа, молдавский летчик Олег Гроза. Его тело было доставлено в Кишинев, он был похоронен в декабре 2015 года.

Пилоты Ион Буруянэ и Михаил Крихан содержались в плену на протяжении почти трех с половиной лет. Об их освобождении стало известно ранее в понедельник.