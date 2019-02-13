В результате теракта в Иране погибли 20 военных

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.

По его информации, еще 20 военнослужащих получили ранения. Все они ехали в одном автобусе.

Взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник. По данным иранских СМИ, террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку. В то же время, иранские официальные СМИ сообщают, что атака была устроена суннитской террористической группировкой, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).