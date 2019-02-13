Число жертв теракта в Иране превысило 40 человек

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 41 человек погиб в результате теракта в Иране, сообщает в среду агентство ФАРС в твиттере.

"Число погибших достигло 41 человека, включая членов Корпуса Стражей Исламской революции и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 20 раненых.

Взрыв произошел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан. Его, предположительно, устроил террорист-смертник. По данным иранских СМИ, террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку. В то же время, иранские официальные СМИ сообщают, что атака была устроена суннитской террористической группировкой, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).