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Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Есть обновление от 23:18

Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах"

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Фото: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

В заявлении сенатора Менедеза отмечается, что "умышленное бездействие президента Трампа" "агрессии" Кремля достигло "точки кипения в Конгрессе".

"Все более ясно одно: Москва продолжит напор, пока не встретит настоящее сопротивление", - говорится в заявлении Менендеза. В нем подчеркивается, что законопроект должен продемонстрировать, что "Конгресс США будет защищать наши учреждения, наших союзников и ценности, даже если президент выбирает другой подход".

В заявлении сенатора Грэма подчёркивается, что цель законопроекта - ввести действительно значимые санкции.

"Санкции и меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются наиболее мощными когда-либо вводимыми", - говорится в нем.

"Санкции и меры, которые мы предлагаем, предназначены для того, чтобы ответить самым решительным образом", - отмечается в заявлении Грэма.

Западные СМИ отмечают, что ранее Грэм и Менендез уже пытались добиться одобрения похожего законопроекта, но потерпели неудачу. Их новый законопроект - более жесткая версия прежнего текста.

Теги: США, РФ

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