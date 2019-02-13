Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля на Московской бирже резко упал в среду вечером, сообщает газета "Ведомости".

За полчаса торгов, с 21:30 до 22:00 по московскому времени, доллар подорожал на 50 копеек, с 65,79 до 66,29 рублей, евро - на 51 копейку, с 74,24 до 74,75 рублей. К 22:30 доллар вырос до 66,45 рублей, евро - до 74,87.

Объемы торгов подскочили, следует из данных биржи.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США представили законопроект с новыми санкциями против РФ, направленные в частности против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах".