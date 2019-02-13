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В Эстонии в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб военнослужащий

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии на Центральном полигоне в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб военнослужащий.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны, в среду на центральном полигоне в ходе инцидента получил огнестрельное смертельное ранение военнослужащий.

"Ему была оказана на месте первая медицинская помощь, он был доставлен в региональную больницу, однако спасти его жизнь не удалось", - сказал начальник пресс-службы главного штаба майор Арво Йыэсалу.

Полиция возбудила уголовное по дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Силы обороны выразили соболезнование родным и близким погибшего.

Теги: Эстония

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