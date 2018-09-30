В Сирии за три года погибли 112 российских военных

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потери России за три года операции в Сирии превысили сто человек, сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за 3 первых года войны погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, потеряны не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.

"Сравним и с "прогрессивным Западом": за три года войны в Ираке (2003-2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США - 2309, 10-20 танков "Абрамс", несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов", - сказал Бондарев.

По его мнению, российская контртеррористическая операция в Сирии доказала, что "мы научились воевать". "Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена", - сказал сенатор.

Гибель Ил-20

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявили в Минобороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом в ведомстве подчеркнули, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на системы ПВО сирийской армии.