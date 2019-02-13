Сенаторы США призвали снизить зависимость НАТО от российского военного оборудования

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов от демократической и республиканской партий США предложила добиваться снижения зависимости ряда членов НАТО от поставок российского военного оборудования.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по международным делам, отмечается, что законопроект призывает, чтобы США принимали меры, которые бы облегчили передачу вооружения странам НАТО, чтобы "снизить их зависимость от поставок российского военного оборудования".

Также документ предусматривает изменения механизма выхода США из НАТО. Так, согласно предложению сенаторов, для того, чтобы выйти из альянса президенту США нужно будет получить поддержку двух третей сенаторов.