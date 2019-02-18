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Истребители НАТО проведут полеты в воздушном пространстве Эстонии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Истребители НАТО на наступившей неделе будут отрабатывать над территорией Эстонии полеты на малой высоте.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии, дислоцированные на авиабазе Эмари самолеты ВВС Германии Eurofighter в течение недели будут совершать полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов.

Как отметили в Главном штабе, страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе для выполнения бреющих полетов. Такие участки выделены и в Латвии, Литве и Эстонии.

Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии военно-воздушные силы стран НАТО осуществляют на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса.

Охрана воздушного пространства стран Балтии является составной частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса. Еще один отряд ВВС НАТО располагается на авиабазе в литовском Шауляе.

Теги: Эстония, НАТО

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