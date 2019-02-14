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Минобороны Чехии опровергло информацию о размещении американских баз

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Чешской Республики опровергло появившуюся в прессе информацию о том, что на территории государства возможно развертывание американских вооружений после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает в четверг газета "Известия".

"Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракеты после приостановки участия в ДРСМД США, а вслед за ними и России", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Чехии Яна Пейшека.

Издание напоминает, что в минувшее воскресенье некоторые российские СМИ опубликовали новости, которые касались возможности развертывания вооружений США на территории Чехии после разрыва ДРСМД, при этом журналисты ссылались на главу Минобороны Чешской Республики Любомира Метнара.

Как пояснил газете Я.Пейшек, данная информация - это искажение части интервью министра, которое тот дал чешской прессе.

"Господин министр не исключил, что в НАТО (не только там, но, конечно, и в России) конец договора может вызвать дискуссию о том, как действовать дальше. Но это вовсе не означает, что на территории Чехии будет ракетная база. Метнар ничего подобного никогда не говорил и этот вопрос не обсуждается", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны Чехии.

При этом он отметил, что "выход США и России из ДРСМД не является хорошим решением".

"Мы надеемся, что Вашингтон и Москва вернутся к договору, возможно, в модифицированной версии", - сказал Пейшек.

Теги: Чехия, США
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Минобороны Чехии опровергло информацию о размещении американских баз

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