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США и "Талибан" продвинулись в переговорах о выводе американских войск из Афганистана

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США и движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) близки к заключению сделки, согласно которой американские войска могут быть выведены из Афганистана в обмен на обещание талибов не допускать на территорию страны террористические группировки, подобные "Аль-Каиде" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает New York Times.

Саид Акбар Ага, бывший чиновник "Талибана", имеющий контакты среди повстанцев, заявил изданию, что американские переговорщики согласились вывести войска в обмен на обещание, что Афганистан не станет снова базой для террористов.

"Как я знаю, обе стороны договорились по обоим вопросам, и они, возможно, объявят об этом сегодня", - сказал Акбар Ага.

Однако, единственное заявление, сделанное талибами вечером в четверг, было о назначении нового главного переговорщика, одного из основателей радикального движения "Талибан" Абдулы Гани Барадара, который провел годы в заключении в Пакистане до недавнего освобождения.

"Этот шаг направлен на укрепление наших переговоров с американской стороной", - прокомментировали талибы назначение Барадара.

Отмечается, что возможность заключения соглашения появилась после четвертого дня переговоров между делегацией во главе со спецпредставителем госсекретаря США по Афганистану Залмаем Халилзадом и должностными лицами движения "Талибан" в Дохе.

Издание подчеркивает, что конкретные детали возможной договоренности, в частности, о числе выводимых войск и сроках, еще предстоит согласовать.

В начале недели движение "Талибан" сообщило о встрече своих представителей с американскими официальными лицами в столице Катара Дохе.

С момента назначения Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Теги: Афганистан, США, Талибан

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