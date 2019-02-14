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Три человека погибли при взрыве на заводе в Южной Корее

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе в южнокорейском Тэджоне, сообщает агентство Yonhap.

По данным пожарных, взрыв произошел в 8:42 утра (около 2:42 по Москве) на заводе по производству боеприпасов компании Hanwha в городе Тэджон, расположенном в 140 км от столицы Южной Кореи.

В результате пожара, возникшего вследствие взрыва, три сотрудника завода погибли.

По словам властей, вероятнее всего, произошел взрыв химических материалов, используемых на производстве.

На место происшествия прибыло более 40 пожарных машин. Пламя было потушено примерно через час. Точная причина произошедшего выясняется.

Агентство напоминает, что этот же завод сообщил о взрыве в мае прошлого года. Тогда два человека погибли, пятеро получили ранения.

Теги: Южная Корея

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