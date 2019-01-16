Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе возросло до пяти

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при взрыве на заводе ООО "Полипласт С-З" в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщила журналистам в среду главный врач Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Зинаида Корончевская.

"Поступивших в приемное отделение было пять человек, все они легко ранены. Двое госпитализированы. Три человека отправлены на амбулаторное лечение. Проведена первичная хирургическая обработка и оказана помощь. Двое оставлены под наблюдением, потому что осколочные раны кирпичом, стеклом - необходимо понаблюдать, провести дополнительное обследование", - сказала Корончевская.

По ее словам, в ближайшее время пострадавшие будут выписаны.

Как сообщалось, днем в среду на химзаводе в Кингисеппе (Ленинградская область) произошел взрыв. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате полностью разрушено двухэтажное производственное здание предприятия.

"Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил Дрозденко.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв. м, за взрывом последовал пожар, который удалось быстро локализовать.