Абэ пересмотрит стратегию на переговорах для заключения мирного договора с РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пересматривает стратегию японской стороны на переговорах с Россией по территориальным вопросам и заключению мирного договора, сообщило японское информагентство Jiji со ссылкой на информированные источники.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии переговоров с Россией по урегулированию территориального конфликта и заключению двустороннего мирного договора по итогам Второй мировой войны, поскольку достижение широкого согласия с президентом России Владимиром Путиным на их ожидаемой встрече в июне теперь представляется практически невозможным", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что изначально Абэ надеялся на широкое взаимопонимание с Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Японию для участия в саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

"Но сейчас мало шансов на достижение такой сделки в июне, так как Путин разъяснил, что должен соблюдать осторожность в вопросах, касающихся позиции на двусторонних территориальных и мирных переговорах, учитывая, что все большее число россиян выступают против передачи северо-западных тихоокеанских островов", - пишет Jiji.

Путин и Абэ договорились об активизации переговорного процесса по мирному договору во время встречи в Сингапуре в ноябре 2018 года на основе Совместной декларации от 1956 года.

Япония выдвигает в качестве обязательного условия для заключения договора возвращение ей четырех островов Курильской гряды.

Во вторник Абэ, выступая в парламенте, отказался отвечать на вопрос одного из депутатов о возможности заключения мирного договора с Россией при условии передачи только островов Хабомаи и Шикотан из четырех островов Курильской гряды.

"Наша задача - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них", - сказал премьер-министр Японии. При этом он добавил: "Предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений".