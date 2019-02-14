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В МИД РФ предупредили о провокациях США под прикрытием гуманитарной помощи Венесуэле

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США под прикрытием гуманитарного конвоя в Венесуэлу могут готовить провокацию с человеческими жертвами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Давайте не будем обманываться, обманывать других - под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне. И это все должны четко понимать", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

"Считаем настоятельно необходимым, - отметила официальный представитель МИД РФ, - воздержаться от шагов и заявлений, способных спровоцировать эскалацию напряженности в Венесуэле, в частности, любых призывов к вооруженным силам Венесуэлы, чреватым их вовлечением во внутреннее гражданское противостояние".

В Москве заявили о недопустимости политизации гуманитарной помощи Венесуэле. "Мы выступаем категорически против политизации темы гуманитарной помощи Венесуэле, использования ее в качестве ширмы для манипулирования общественным мнением в стране и мобилизации антиправительственных сил с целью государственного переворота", - сказала Захарова.

Провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуайдо объявил, что Венесуэла начнет получать гуманитарную помощь 23 февраля.

Власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро выступают против этих поставок, организуемых при участии США. В Каракасе исходят из того, что Гуайдо не имеет права вести переговоры от лица государства о поставках гуманитарной помощи.

Теги: МИД РФ, Венесуэла

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