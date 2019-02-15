Глава МИД Венесуэлы дважды встречался со спецпредставителем США Абрамсом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса провел в Нью-Йорке две встречи со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, передает агентство Associated Press.

Вторая встреча, отмечается в сообщении, состоялась 11 февраля, то есть уже после того, как Абрамс объявил, что время для диалога с Мадуро уже истекло.

В ходе встречи Арреаса передал Абрамсу приглашение Мадуро посетить Венесуэлу "в частном порядке, официально или секретно".

"Если он хочет встретиться, пусть мне только скажут, когда, где и как, и я там буду", - заявил Николас Мадуро.

Он также выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы урегулировать кризис, вызванный признанием Соединенными Штатами лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Хорхе Арреаса находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.