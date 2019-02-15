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В пассажира метро в Париже плеснули кислотой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один человек получил в пятницу серьезные ожоги в метро Парижа после того, как в него плеснули кислотой, сообщает в пятницу газета Parisien.

По ее данным, инцидент произошел на первой линии парижского метрополитена между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". По первоначальным данным, инциденту предшествовала перепалка.

Человек, плеснувший кислотой, скрылся на станции "Лионский вокзал". Полиция начала на ней поисковую операцию.

Пострадавшего отвезли в больницу, у него сильные ожоги лица и рук.

Parisien отмечает, что в среду два пассажира парижского метро также получили ожоги из-за серной кислоты, пролитой на сиденье в вагоне поезда. Полиция пока установила, было опасное вещество пролито случайно или же по злому умыслу.

Теги: Париж, Франция

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