Пять станций "красной" ветки московского метро закрываются на девять дней

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В связи с работами по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро под действующей станцией "Сокольники" с 16 по 24 февраля будут закрыты пять станций северного участка Сокольнической линии метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

В течение девяти дней будут закрыты станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".

"Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 5:30 утра. Для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перевозках по маршруту КМ будут задействованы 230 автобусов, которые будут останавливаться у закрытых станций "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская". Пассажирам, пользующимся станцией метро "Бульвар Рокоссовского", рекомендовано сесть на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

Кроме того, в связи с закрытием станций метро объединяются трамвайные маршруты №№9 и 50, и теперь трамвай №50 свяжет площадь Тверской Заставы и проезд Энтузиастов. Также увеличивается частота движения наземного транспорта вблизи закрытых станций.

Ранее заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Москвы Сергей Назаров сообщил журналистам, что с 16 по 24 февраля для приоритетного движения городского общественного транспорта и компенсационного автобусного маршрута в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта.

Так, в эти дни будут перекрыты Краснопрудная, Русаковская улицы, Стромынка, Преображенская улица, а также Преображенская площадь.

"Проезд личного транспорта по ним будет запрещен. Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД при наличии специального разрешения", - отметил С.Назаров.

ЦОДД также прогнозирует ухудшение транспортной ситуации на улицах, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии, в частности, на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Сокольнический вал.

На новом участке БКЛ будут располагаться шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". После запуска "большое кольцо" позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города, и существенно разгрузить Сокольническую линию метро.