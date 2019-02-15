Лукашенко решил открыть в Белоруссии технопарк по образцу российского "Сириуса"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Технопарк по образцу российского образовательного центра "Сириус" откроется в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, посвященной вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

"Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов, отобрать лучших из лучших. У вас это получилось, руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь - 55 человек на одно место, ни в одном вузе никогда, ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было", - уточнил он.

Президент Белоруссии отметил, что его страна сможет воспользоваться российским опытом абсолютно бесплатно. "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - рассказал Лукашенко.

Он также выразил благодарность за возможность, которая предоставлена детям из Белоруссии, которые обучаются в "Сирусе", и отметил, что их опыт непременно нужно использовать для развития технопарка.

По мнению Лукашенко, технопарк не должен быть в будущем закрыт для россиян. "Конечно, он не должен быть закрыт для россиян, они от нас не закрываются, поэтому мы тоже не должны закрываться", - подчеркнул президент Белоруссии.

Центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ. Его цель - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.