Главные новости
ЭкономикаОснователь и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"В РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"В РоссииНа мэра Иваново напали с битой
В мире

Лукашенко решил открыть в Белоруссии технопарк по образцу российского "Сириуса"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Технопарк по образцу российского образовательного центра "Сириус" откроется в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, посвященной вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

"Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов, отобрать лучших из лучших. У вас это получилось, руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь - 55 человек на одно место, ни в одном вузе никогда, ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было", - уточнил он.

Президент Белоруссии отметил, что его страна сможет воспользоваться российским опытом абсолютно бесплатно. "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - рассказал Лукашенко.

Он также выразил благодарность за возможность, которая предоставлена детям из Белоруссии, которые обучаются в "Сирусе", и отметил, что их опыт непременно нужно использовать для развития технопарка.

По мнению Лукашенко, технопарк не должен быть в будущем закрыт для россиян. "Конечно, он не должен быть закрыт для россиян, они от нас не закрываются, поэтому мы тоже не должны закрываться", - подчеркнул президент Белоруссии.

Центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ. Его цель - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Сириус
В мире
Трамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с МексикойТрамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с Мексикой
Президент США планирует объявить о введении чрезвычайного положения в странеПодробнее
 Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейSky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
По информации телеканала, его настоящее имя - Денис СергеевПодробнее
 Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы МинюстаСенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста
Барру, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп, предстоит курировать, в том числе, работу спецпрокурора Роберта МюллераПодробнее
 Сенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"Сенаторы США предложили определить, является ли РФ "страной-спонсором терроризма"
Они также призывают администрацию США подготовить доклад о гибели НемцоваПодробнее
Продюсер BBC сообщил о постановочности сцен после предполагаемой химатаки в ДумеПродюсер BBC сообщил о постановочности сцен после предполагаемой химатаки в Думе
"Атака была, зарин не использовался. Все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", - пишет онПодробнее
 США назвали победой решение международного суда по активам ИранаСША назвали победой решение международного суда по активам Ирана
Минфин страны внес в список санкций десять лиц и две компании из ИранаПодробнее
 Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах"Подробнее
 НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityНАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity
После около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалосьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 февраля6 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото
14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаОснователь и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"В РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"В РоссииНа мэра Иваново напали с битойВ РоссииOснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в МосквеВ РоссииМинздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 годаМоскваПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек

В подмосковных аэропортах снова разрешили лежать на полу

США и Китай не достигли соглашения о торговле в Пекине

Переговоры продолжатся на следующей неделе Подробнее

Аспиранту МГУ Мифтахову предъявлено обвинение в хулиганстве

Кусок штукатурки с фасада упал на подростка в Санкт-Петербурге

Лукашенко решил открыть в Белоруссии технопарк по образцу российского "Сириуса"

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"

Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"Всем им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере Подробнее

Завершена первая за 64 года реставрация скульптур на фонтане "Дружба народов" на ВДНХ

ЦБ РФ в 2018 году "дедолларизировал" кредитные отношения с нерезидентами

Глава Sollers посоветовал Ford урезать производство легковых машин в РФ

На мэра Иваново напали с битой

На мэра Иваново напали с битойШарыпов отбился от злоумышленника и отделался ушибами Подробнее

Экс-председатель правления банка "Восточный" задержан по делу основателя Baring Vostok

СКР ходатайствует об аресте шести человек по обвинению в мошенничестве Подробнее

Сбербанк заявил, что число случаев мошенничества с социнженерией выросло за полгода на 30-40%

Беглов уволил руководителей трех районов Петербурга и лишил остальных премий

Удальцов попросил суд вернуть ему деньги и машину, арестованные по "болотному" делу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');