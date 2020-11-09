Депутатам предложили создать федеральную территорию "Сириус"

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о создании в России федеральной территории "Сириус". Как сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, соавтор законопроекта, инициатива внесена в развитие обновленной Конституции.

Вторым соавтором законопроекта стал сенатор Андрей Клишас. Из текста законопроекта следует, что федеральная территория будет создана на базе детского образовательного центра "Сириус", который использует инфраструктуру сочинской Олимпиады. Центр по выявлению и обучению одаренных детей был создан по предложению президента Владимира Путина.

Авторы поправок предлагают закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус" "как нового вида публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности", сказал Крашенинников.

"Указывается, что федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления", - продолжил депутат.

В соответствии с законопроектом федеральная территория "Сириус" будет иметь собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права (в том числе, передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи), в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника.

Руководить федеральной территорией будет ее совет - представительный орган, глава - высшее должностное лицо, и администрация- исполнительно-распорядительный орган. Законопроект прописывает их полномочия и разграничивает их с полномочиями властей Сочи, Кубани и федеральных органов, а также предусматривает спецрегулирование на территории "Сириуса" рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности. Спецрегулирование будет введено для создания "благоприятных условий для научно-технологического развития", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

У территории будет свой устав, который правительство должно будет согласовать. В уставе будет прописан порядок принятия нормативных актов руководства "Сириуса" их их виды, официальные символы территории, подробности организации органов власти территории, которые не войдут в этот закон. Вопросы организации территории должны быть решены в течение переходного пятилетнего срока.

"Принятие законопроекта будет способствовать созданию условий и механизмов для развития инновационной научно-

технологической деятельности в федеральной территории "Сириус", реализации масштабных инфраструктурных проектов

и формированию инвестиционной привлекательности федеральной территории "Сириус", расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных образовательных, научных и научно-технических проектах", - говорится в пояснительной записке.

"Сириус" был создан в 2014 году образовательным фондом "Талант и успех". Летом 2019 года было принято решение, что фонд откроет еще один центр для одаренных детей - в Подмосковье.

В феврале 2020 года название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры, в марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус на той же территории.