Глава Минобороны Германии призвала партнеров по НАТО найти меры для сдерживания РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу о важности сохранения сути Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также о поиске партнерами по НАТО правильного комплекса мер для сдерживания России.

"Конечно, для НАТО было важно осудить нарушение Россией договора (о РСМД - ИФ), это было правильно - делать все, что в наших силах для сохранения договора", - заявила фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это правильно - прояснить, что мы должны ответить на возрастающие риски из-за российского вооружения, особенно для нас в Европе", - отметила она, подчеркнув важность анализа для поиска правильного комплекса мер в сложившейся ситуации.

Министр обороны Германии добавила, что для партнеров по НАТО теперь важно в ближайшие месяцы вместе определиться с мерами, которые предстоит принять в связи с возможным прекращением действия ДРСМД.