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В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском море

Есть обновление от 18:06

Ранее СМИ сообщали, что ограничительные меры из-за задержания украинских моряков готовят и США

В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском море
Корабли Военно-морских сил Украины "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" на стоянке в акватории пограничного управления ФСБ РФ
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что вопрос согласован на уровне технических специалистов. На Совете ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет. "Российские компании меры не затронут", - заявил источник.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности заявил в Брюсселе, что Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России.

По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.

"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.

В начале недели газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

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Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых было двое сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября военных перевезли из Крыма в Москву.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Теги: ЕС, Россия

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