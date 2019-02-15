В ЕС пока не прокомментировали новые санкции по керченскому инциденту

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальные источники в ЕС не готовы комментировать сообщения СМИ о том, что в Евросоюзе согласованы санкции в отношении россиян в связи с "керченским инцидентом", заявил "Интерфаксу" в пятницу в Брюсселе чиновник в институтах ЕС.

"Я могу повторить вам то, что уже сообщалось сегодня журналистам в Брюсселе: мы не ожидаем на Совете ЕС 18 февраля санкций как таковых в смысле их юридического утверждения. Но процесс работы над ними идет, и они действительно готовятся", - сказал собеседник агентства.

"Но я не могу вам сейчас подтвердить согласование этого решения. Если оно действительно произошло, то я предполагаю, что министры иностранных дел в понедельник объявят в политическом плане о введении этих санкций. Юридическое решение, видимо, последует позднее", - считает функционер ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море.

В сообщении отмечается, что вопрос согласован на уровне технических специалистов. На Совете ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое - сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.