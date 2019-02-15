Беспилотник США неожиданно развернулся над Украиной для разведки вблизи Крыма

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет RC-135U и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в пятницу одновременно провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Судя по маршруту полета, первоначально американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk в пятницу направлялся для проведения очередного разведывательного задания у линии разграничения в Донбассе, однако в небе над Днепропетровской областью Украины он по неизвестным причинам неожиданно сделал разворот и направился к Крыму, где к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки RC-135U.

RC-135U и RQ-4B Global Hawk, вылетевшие соответственно с авиабаз Суда-бэй на греческом острове Крит и Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировали вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма.

Самолеты RC-135U, в частности, предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Как сообщалось, в четверг аналогичный американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США провели многочасовые полеты вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, выполняя их в воздушном пространстве над странами Балтии.