Самолеты ВВС США провели разведку у западных границ РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Два разведывательных самолета ВВС США в четверг провели многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B GlobalHawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вначале провел трехчасовой полет вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а затем направился в воздушное пространство Эстонии к границам Псковской и Ленинградской областей.

Там к нему присоединился стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, прилетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Оба самолета в течение нескольких часов одновременно курсировали вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, совершая полет с юга на север и обратно от границы Эстонии с Латвией до Финского залива.

На обратном пути дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk вновь совершил серию пролетов к северу и северо-востоку от Калининградской области.

У морских границ Калининградской области также был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4. Он совершил несколько пролетов вдоль ее побережья.

Кроме того, в четверг американский разведывательный самолет Beechcraft MC-12W Liberty осуществил очередной полет вблизи границ непризнанной Приднестровской Молдавской республики, находясь в воздушном пространстве Украины. Самолет поднимался с авиабазы в румынском городе Констанца.